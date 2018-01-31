Пластиковые окна в Санкт-Петербурге

Давайте все обсудим!
Работаем с 1998 года
с 9:00 до 22:00
без выходных
пл. Конституции, 2
пр. Художников, 13
Давайте все обсудим!
Компания «СтройКапитал» – изготовление и установка пластиковых окон, подоконников, отливов, откосов, москитных сеток в белом или цветном исполнении. Осуществляя свою деятельность на оконном рынке РФ уже более 20 лет, мы обладаем собственными производственными мощностями, соблюдаем заложенные стандарты качества и учитываем все новейшие веяния в производстве пластиковых окон под ключ. Наши заказчики – люди, ценящие достойный компромисс между ценой и качеством выполнения работ. Купите пластиковые окна ПВХ, избежав торговых накруток, и получив продукцию премиального качества VEKA и REHAU! Изготовим окна по индивидуальным размерам любой формы в срок от 3 рабочий дней!
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WHS 60
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VEKA EUROLINE
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VEKA SOFTLINE
Компания «СтройКапитал» была создана в конце минувшего века, и функционирует практически с истоков зарождения оконного рынка в Санкт-Петербурге. Сегодня мы имеем в распоряжении более 7 тысяч кв. метров производственной территории, реализуем свои задачи с использованием новейшего оборудования от лидеров рынка «Haffner» и «Sturtz». Устанавливаем окна от брендов с мировым именем, чья продукция давно стала синонимом надежности и долгого срока службы. Это – пластиковые окна VEKA Evroline и Softline и окна WHS 60. Наша конкурентоспособность и преимущества продукции говорят сами за себя:
Почему заказать изготовление и установку оконных конструкций у нас – это оптимальное верное решение? Компания «СтройКапитал» – это качество, проверенное временем и сотнями российских покупателей. Сверхточная установка окон ПВХ недорого и объемный перечь сопутствующих услуг позволили нам занять лидирующие позиции в данном рыночном сегменте. Все тарифы у производителя окон в Санкт-Петербурге – без накруток, взаиморасчёты с каждым клиентом – максимально прозрачны и обоснованы. Звоните сейчас, чтобы узнать о своей выгоде и обсудить время визита специалиста!
Огромный опыт работы и собственное производство позволяют нам создавать безупречные оконные и дверные системы. Мы занимаемся установкой оконных конструкций с 1998 года. За это время мы установили более 170 000 изделий по приемлемым ценам и цифры эти постоянно растут. Впереди у нас еще множество довольных клиентов и Вы можете стать одним из них.
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С такими конструкциями зимой в квартире будет тепло, а летом – прохладно.
Тогда мы с готовностью примемся за выполнение Вашего заказа. Уже через два рабочих дня, на месте старых окон будут установлены новые окна из профиля REHAU или ULTRA 62 с немецкой фурнитурой. Звоните, за срочное изготовление денег не берем.
пл. Конституции, 2
пр. Художников, 13