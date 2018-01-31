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Пластиковые окна в Санкт-Петербурге и Ленинградской области от производителя с установкой
СтройКапитал Россия, г.Санкт-Петербург,пл.Конституции д.2 8 (812) 327-79-46 igor9744684@yandex.ru itemprop="openingHours" datetime="Mo,Su 09:00−22:00">Без выходных с 9 до 22 часов
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Пластиковые окна в Санкт-Петербурге

Компания «СтройКапитал» – изготовление и установка пластиковых окон, подоконников, отливов, откосов, москитных сеток в белом или цветном исполнении. Осуществляя свою деятельность на оконном рынке РФ уже более 20 лет, мы обладаем собственными производственными мощностями, соблюдаем заложенные стандарты качества и учитываем все новейшие веяния в производстве пластиковых окон под ключ. Наши заказчики – люди, ценящие достойный компромисс между ценой и качеством выполнения работ. Купите пластиковые окна ПВХ, избежав торговых накруток, и получив продукцию премиального качества VEKA и REHAU! Изготовим окна по индивидуальным размерам любой формы в срок от 3 рабочий дней!

Хиты продаж

whs euroline softline70

WHS 60

VEKA EUROLINE

VEKA SOFTLINE

Преимущества замены пластиковых окон у производителя

Компания «СтройКапитал» была создана в конце минувшего века, и функционирует практически с истоков зарождения оконного рынка в Санкт-Петербурге. Сегодня мы имеем в распоряжении более 7 тысяч кв. метров производственной территории, реализуем свои задачи с использованием новейшего оборудования от лидеров рынка «Haffner» и «Sturtz». Устанавливаем окна от брендов с мировым именем, чья продукция давно стала синонимом надежности и долгого срока службы. Это – пластиковые окна VEKA Evroline и Softline и окна WHS 60. Наша конкурентоспособность и преимущества продукции говорят сами за себя:

  • Инновационные высокотехнологичные разработки – гарант высокого стиля и внешней эстетики окон ВЕКА в Санкт-Петербурге и других востребованных брендов. Сделайте уверенный шаг к домашнему комфорту на долгие годы!
  • Оказываем комплексные услуги – предлагаем купить, установить пластиковые окна в СПб с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.
  • Отвечаем за качество товара, демонстрируя сертификаты. Поменять пластиковые окна старого образца на новые конструкции у нас – значит получить оконные профили по ценам завода.
  • Широкий выбор фурнитуры – клапанов, гребенок, блокираторов, детских замков для окон – безопасность наших клиентов – превыше всего!
  • На калькуляторе окон можно быстро рассчитать стоимость: есть фильтры по домам и дополнительным опциям.
  • Пластиковые окна в рассрочку – оформим окна в кредит без переплат. Не обладаете всей суммой? Это не повод откладывать установку!
  • Широкая локация услуг: работаем по Санкт-Петербургу, Ломоносовскому, Тосненскому, Пушкинскому, Всеволожскому, Гатчинскому, а также выезжаем в любой район Мурино, Кудрово и Янино. Просто обозначьте время визита, и специалист приедет для снятия замеров!
  • Утилизируем старые стеклопакеты и строительный мусор – закажите услугу вывоза мусора по очень выгодной цене!

Почему заказать изготовление и установку оконных конструкций у нас – это оптимальное верное решение? Компания «СтройКапитал» – это качество, проверенное временем и сотнями российских покупателей. Сверхточная установка окон ПВХ недорого и объемный перечь сопутствующих услуг позволили нам занять лидирующие позиции в данном рыночном сегменте. Все тарифы у производителя окон в Санкт-Петербурге – без накруток, взаиморасчёты с каждым клиентом – максимально прозрачны и обоснованы. Звоните сейчас, чтобы узнать о своей  выгоде и обсудить время визита специалиста!

  • Наши горячие предложения
  • Выгодные цены на изготовление и монтаж пластиковых окон

    Огромный опыт работы и собственное производство позволяют нам создавать безупречные оконные и дверные системы. Мы занимаемся установкой оконных конструкций с 1998 года. За это время мы установили более 170 000 изделий по приемлемым ценам и цифры эти постоянно растут. Впереди у нас еще множество довольных клиентов и Вы можете стать одним из них.

  • Теплосберегающие стеклопакеты

    При заказе пластиковых окон под ключ с двухкамерными стеклопакетами - ТЕПЛОПАКЕТ 2.0 БЕСПЛАТНО.

    Преимущества таких окон очевидны:

    • 100% защита от ультрафиолета;
    • высокая теплоизоляция и способность сберегать до 90% тепла;
    • отсутствие запотевания и поддержание оптимального микроклимата в помещении;
    • сокращение затрат на кондиционирование и обогрев помещения;
    • уменьшение веса всей конструкции стеклопакета до 1,5 раз, срок службы фурнитуры при этом увеличивается.

    С такими конструкциями зимой в квартире будет тепло, а летом – прохладно.

  • Срочное изготовление окон

    Вам нужны пластиковые окна срочно?

    Тогда мы с готовностью примемся за выполнение Вашего заказа. Уже через два рабочих дня, на месте старых окон будут установлены новые окна из профиля REHAU или ULTRA 62 с немецкой фурнитурой. Звоните, за срочное изготовление денег не берем.

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