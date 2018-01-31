Пластиковые окна в Санкт-Петербурге

Компания «СтройКапитал» – изготовление и установка пластиковых окон, подоконников, отливов, откосов, москитных сеток в белом или цветном исполнении. Осуществляя свою деятельность на оконном рынке РФ уже более 20 лет, мы обладаем собственными производственными мощностями, соблюдаем заложенные стандарты качества и учитываем все новейшие веяния в производстве пластиковых окон под ключ. Наши заказчики – люди, ценящие достойный компромисс между ценой и качеством выполнения работ. Купите пластиковые окна ПВХ, избежав торговых накруток, и получив продукцию премиального качества VEKA и REHAU! Изготовим окна по индивидуальным размерам любой формы в срок от 3 рабочий дней!

Хиты продаж

WHS 60 VEKA EUROLINE VEKA SOFTLINE

Преимущества замены пластиковых окон у производителя

Компания «СтройКапитал» была создана в конце минувшего века, и функционирует практически с истоков зарождения оконного рынка в Санкт-Петербурге. Сегодня мы имеем в распоряжении более 7 тысяч кв. метров производственной территории, реализуем свои задачи с использованием новейшего оборудования от лидеров рынка «Haffner» и «Sturtz». Устанавливаем окна от брендов с мировым именем, чья продукция давно стала синонимом надежности и долгого срока службы. Это – пластиковые окна VEKA Evroline и Softline и окна WHS 60. Наша конкурентоспособность и преимущества продукции говорят сами за себя:

Инновационные высокотехнологичные разработки – гарант высокого стиля и внешней эстетики окон ВЕКА в Санкт-Петербурге и других востребованных брендов. Сделайте уверенный шаг к домашнему комфорту на долгие годы!

Оказываем комплексные услуги – предлагаем купить, установить пластиковые окна в СПб с гарантийным и постгарантийным обслуживанием.

Отвечаем за качество товара, демонстрируя сертификаты. Поменять пластиковые окна старого образца на новые конструкции у нас – значит получить оконные профили по ценам завода.

Широкий выбор фурнитуры – клапанов, гребенок, блокираторов, детских замков для окон – безопасность наших клиентов – превыше всего!

На калькуляторе окон можно быстро рассчитать стоимость: есть фильтры по домам и дополнительным опциям.

Пластиковые окна в рассрочку – оформим окна в кредит без переплат. Не обладаете всей суммой? Это не повод откладывать установку!

Широкая локация услуг: работаем по Санкт-Петербургу, Ломоносовскому, Тосненскому, Пушкинскому, Всеволожскому, Гатчинскому, а также выезжаем в любой район Мурино, Кудрово и Янино. Просто обозначьте время визита, и специалист приедет для снятия замеров!

Утилизируем старые стеклопакеты и строительный мусор – закажите услугу вывоза мусора по очень выгодной цене!

Почему заказать изготовление и установку оконных конструкций у нас – это оптимальное верное решение? Компания «СтройКапитал» – это качество, проверенное временем и сотнями российских покупателей. Сверхточная установка окон ПВХ недорого и объемный перечь сопутствующих услуг позволили нам занять лидирующие позиции в данном рыночном сегменте. Все тарифы у производителя окон в Санкт-Петербурге – без накруток, взаиморасчёты с каждым клиентом – максимально прозрачны и обоснованы. Звоните сейчас, чтобы узнать о своей выгоде и обсудить время визита специалиста!